محافظ اربيل: رئيس الحكومة يتابع الأوضاع عن كثب وكافة فرق الإغاثة مستنفِرة

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ اربيل أوميد خوشناو ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يتابع أوضاع المناطق المتضررة بفعل السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة اربيل، مؤكدا في الوقت نفسه أن كافة فرق الدفاع المدني والشرطة وقوات الأمن تشهد حالة استنفار.

وقال خوشناو في بيان "في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونتيجة لتوحيد الضغطين المنخفضين في البحر الأوسط والبحر الأحمر، اللذين تسببا في موجة أمطار غزيرة في مدينة أربيل وحوالي الساعة 4:00 صباحا ، حدثت فيضانات في عدد من المناطق بمحافظة اربيل، وجراء ذلك وقع عدد من الضحايا عدا الاضرار المادية".

وقال خوشناو في وقت سابق ان 8 أشخاص بينهم طفل، لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات التي ضربت اربيل.

وأكد محافظ اربيل أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يتابع الأوضاع عن كثب وأنه وجه بالقيام بكل ما يلزم لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

واشار خوشناو الى ان كافة فرق الدفاع المدني والشرطة والقوات الامنية والكوادر الصحية والبلديات في حالة استنفار وعلى أهبة الاستعداد.

ودعا محافظ اربيل المواطنين الى عدم استخدام الطرق خارج وداخل اربيل إلا للضرورة، مشيرا الى أنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية من الأمطار خلال اليوم.