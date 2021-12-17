رئيس حكومة إقليم كوردستان يترأس اجتماعاً خاصاً بشأن فيضانات اربيل

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة اجتماعا خاصا بمناقشة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في مدينة أربيل وتسببت في وقوع ضحايا وخسائر مادية كبيرة.

وجرى في الاجتماع الذي حضره محافظ أربيل وعدد من الوزراء والمسؤولين، مناقشة السبل الكفيلة بتقيدم الإغاثة والدعم للمتضررين من الفيضانات، وتقييم الأضرار.

وتسببت الأمطار الغزيرةـ في تشكل سيول واجتياح فيضانات لعدة مناطق سكنية في مدينة أربيل، مما تسبب في وفاة 11 شخصاً بينهم طفل وإلحاق اضرار مادية كبيرة بالمنازل والسيارات، وفق ما أعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو.

وغمرت الأمطار ناحية قوشتبه وداراتو ومناطق أخرى بمحيط المدينة.

ودعا خوشناو سكان المحافظة إلى التعاون مع فرق الدفاع المدني.

ووجّه رئيس الحكومة مسرور بارزاني باتخاذ الاجراءات العاجلة الكفيلة بتقديم الإغاثة للمتضررين من الكارثة.