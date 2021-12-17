في نينوى.. السيول تجرف "جسر الكوير" وتخرجه عن الخدمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة عن سقوط الجسر الحديدي وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول في نينوى.

وبحسب خلية الإعلام الأمني فإنه "بالإضافة إلى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم إجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".

وأضافت الخلية أن "الأمطار الكثيفة صباح اليوم أدت الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل".

وأشار البيان إلى أن الجسر "بدأ بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى".

وفي وقت سابق، توفي 11 شخصاً بينهم رضيع غرقاً من جراء فيضانات وسيول اجتاحت كوردستان أربيل إثر سقوط أمطار غزيرة الليلة الماضية.

وكانت أكثر المناطق المتضررة في أربيل دارتو ومام زاوه وقوشتبه وروشنبيري.