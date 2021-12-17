سیاسة

مسرور بارزاني يتحدث عن أسباب "سيول أربيل" ويوجّه بالتحقيق فيها

إغلاق مجرى تصريف المياه أحد أسباب الفيضانات ووجّهنا بالتحقيق وتحديد المقصرين
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان سيول أربيل فيضانات أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة إن إغلاق مجرى تصريف مياه الأمطار أحد أسباب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في ضواحي أربيل، مؤكداً تشكيل لجنة للتحقيق بذلك.

وأدلى مسرور بارزاني بهذا التصريح بعد أن ترأس اجتماعاً استثنائياً مع عدد من الوزراء ومحافظ أربيل والمسؤولين الإداريين بمبنى المحافظة.

وفي تصريح للصحفيين، أعرب مسرور بارزاني عن عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في أربيل.

وتوفي نحو 12 شخصاً بينهم رضيع إثر الفيضانات والسيول التي تركزت في مناطق جنوب شرق أربيل ولا سيما دارتو.

وعبّر رئيس الحكومة عن حزنه لسقوط خسائر بشرية، وعزّى ذوي الضحايا ووجّه شكره للوزراء ومحافظ أربيل ومجلس المحافظة وجميع المديرين والمسؤولين الذين هرعوا لإغاثة المواطنين المنكوبين من جراء الفيضانات.

وقال مسرور بارزاني "على الرغم من أن الفيضانات كارثة طبيعية، لكن هذا لا يمنعنا من التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك إهمال ما".

وأشار إلى أن اجتماع خلص إلى أن "إغلاق مجرى لتصريف مياه الأمطار كان أحد أسباب السيول والفيضانات".

وأكد أنه مع التوسع العمراني في السنوات القليلة الماضية لم تؤخذ تصريف مياه الأمطار بعين الاعتبار في أربيل.

وتابع "وجهنا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الفيضانات وتحديد المقصرين إزاء إغلاق مجرى تصريف مياه الأمطار".

وأشار إلى أنه سيتم تقدير الخسائر المادية للمتضررين.

ودعا مسرور بارزاني جميع السلطات المحلية في جميع محافظات الإقليم إلى اتخاذ استعداداتها تحسباً لأي سيول.

وبعد ذلك، تفقد رئيس الحكومة المتضررين من السيول والفيضانات، وقال إنه وجه بتعويضهم بأسرع وقت ممكن.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي
  1 ساعات
الشرق الاوسط

قطر تسجل أول 4 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون
  2 ساعات
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يترأس اجتماعاً خاصاً بشأن فيضانات اربيل
  6 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف