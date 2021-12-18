في يوم اللغة العربية.. الأمم المتحدة تدعو للاحتفاء بتنوّع الأسرة البشرية

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، إلى تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والاحتفاء معا بتنوّع الأسرة البشرية.

وتحتفل الأمم المتحدة سنوياً، باليوم العالمي للغة العربية في 18 كانون الأول ديسمبر.

وقال الأمين العام، في رسالة بهذه المناسبة، إن اللغة العربية تساهم، يوميا في الأمم المتحدة، في التواصل المتناغم بين الشعوب والأمم، والمضي قُدماً صوب منظمةٍ متعددةِ اللغات وشاملةٍ للجميع.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ومضى قائلا "إن اللغة العربية هي إحدى أقدم اللغات التي نطق بها البشر منذ فجر التاريخ. فعلى مدى قرون، ربطت اللغةُ العربية بين الشعوب من خلال الأدب والموسيقى والشعر والفلسفة".

وأضاف أن اللغة العربية كانت لغة التواصل الشائعة في مجالات التجارة والفن والعلم.

وتابع "اللغة العربية هي لغةٌ غنية ونابضة بالحياة، توحّد مئات الملايين من الناس في 22 دولة ناطقة بالعربية، وتربط بين حوالي ملياري مسلم يستخدمونها في صلاتهم ودعائهم".

العراق يحتفي بيوم اللغة العربية

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي بمناسبة يوم اللغة العربية، وقال "نهنئ شعوبنا العربية والإسلامية وأوساطها الأكاديمية والعلمية والثقافية بهذه المناسبة الغراء".

وأضاف "ندعو جامعاتنا ومؤسساتنا كافة إلى الاحتفال بهذا اليوم الذي نستحضر فيه سفراً مضيئاً من السمو والرفعة لهذه اللغة الشامخة التي حباها الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم وطرزت كلماتها الشاعرة تاريخاً وحاضراً من الأدب والإبداع والفن والتدوين المعرفي".

"اللغة العربية والتواصل الحضاري"

يأتي موضوعُ احتفال هذا العام تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، ويُعتبر بمثابة نداء للتأكيد مجدداً على الدور الهام الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جداً.

وتتمثّل الغاية من هذا الموضوع في إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لاستحداث المعارف وتناقلها، فضلا عن كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام. وكانت اللغة العربية على مرّ القرون الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسّد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.

ويكتسي موضوع عام 2021 أهميّة بالغة في كنف المجتمعات التي تتعاظم فيها العولمة والرقمنة والتعددية اللغوية، إذ يُسلّم بالطبيعة المتغيّرة للعالم والحاجة الماسة لتعزيز الحوار بين الأمم والشعوب.

احتفاء خاص في معرض إكسبو دبي

وتحتفل الأمم المتحدة في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي- وبتمثيل من مكتب مدير شعبة التوعية في إدارة التواصل العالمي- باللغة العربية وجمالها وقيمتها، والحاجة إلى صون تراثها، ودعم استخدامها في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية العالمية.