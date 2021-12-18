صحة وبیئة

الإعصار "راي" يخلف 20 قتيلاً في الفلبين

تراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومتراً في الساعة مع تقدّم الإعصار في الأرخبيل حيث خلّف أضراراً جسيمة
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الاعصار ضرب العديد من المناطق - تصوير: فرانس برس
الاعصار ضرب العديد من المناطق - تصوير: فرانس برس
العالم الفلبين إعصار راي

أربيل (كوردستان 24)- لقي أكثر من 20 شخصاً مصرعهم في أقوى إعصار يضرب الفيليبين هذا العام، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات السبت، محذّرة من أنّ الكارثة خلّفت "أضراراً جسيمة" في المناطق الأشدّ تضرراً في وسط الأرخبيل وجنوبه.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار "راي" الذي أدّى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في العديد من المناطق بعدما دمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن.

وحين ضرب راي جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس كان إعصاراً فائقاً إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومتراً في الساعة.

وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومتراً في الساعة مع تقدّم الإعصار في الأرخبيل حيث خلّف أضراراً جسيمة. 

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدّث باسم وكالة الكوارث الوطنية مارك تيمبال قوله إنّ أكثر من 18 ألف عسكري وشرطي وعنصر من خفر السواحل وفرق الإطفاء سينضمون إلى جهود البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضرّراً. 

وأضاف أنّ "الأضرار جسيمة" في سوريغاو وسيارغاو ، المنطقتين اللّتين ضربهما الإعصار بأقصى قوته.

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