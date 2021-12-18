سیاسة

سيول أربيل.. العثور على جثة نيبالي وجهود البحث عن "الرضيع" مستمرة

في قوشتبه وحدها، وهي منطقة واقعة إلى أقصى الجنوب من أربيل، تُوفي ستة مدنيين بسبب السيول، بينهم ثلاثة أجانب أحدهم تركي والآخران نيباليان
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السيول أسفرت عن خسائر بشرية وألحقت أضراراً مادية - صورة: كوردستان 24
السيول أسفرت عن خسائر بشرية وألحقت أضراراً مادية - صورة: كوردستان 24
کوردستان سيول أربيل فيضانات أربيل كوردستان قوشتبه

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في أربيل اليوم السبت العثور على جثة نيبالي كان قد لقي حتفه إثر السيول الجارفة التي اجتاحت المناطق الجنوبية والشرقية لأربيل.

وعُثر على الجثة قرب قرية (باشتبه)، وتعود لنيبالي كان من بين أربعة مواطنين قضوا جميعاً داخل سيارة جرفتها السيول، بحسب مديرية ناحية قوشتبه.

وقال مدير ناحية قوشتبه ستار آغا لكوردستان 24 "عثر المواطنون في وقت متأخر من الليل على جثة أخرى تعود لرجل نيبالي لقي حتفه مع ثلاثة آخرين داخل السيارة".

وأضاف أنه تم تسليم الجثة إلى الشرطة.

وفي قوشتبه وحدها، وهي منطقة واقعة إلى أقصى الجنوب من أربيل، تُوفي ستة مدنيين بسبب السيول، بينهم ثلاثة أجانب أحدهم تركي والآخران نيباليان.

وعن الطفل الرضيع الذي جرفته السيول، قال مدير ناحية قوشتبه "لم نعثر على جثته لغاية الآن، ولا تزال جهود البحث مستمرة".

وإجمالاً، أودت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بحياة ما لا يقل عن 12 شخصاً بأعمار مختلفة، وفق إحصاءات السلطات المحلية.

 

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