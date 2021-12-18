اقتصاد

بورصة أربيل: سعر صرف الدولار في تعاملات السبت

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان سعر العملات أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تنشر كوردستان 24، سعر صرف الدولار والعملات الأخرى في تعاملات اليوم السبت بعموم أسواق إقليم كوردستان.

سعر صرف الدولار والعملات الأخرى في كوردستان على النحو الآتي:

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 169700 دينار

100 جنيه إسترليني = 195000 دينار

100 ليرة تركية = 9900 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار

دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان على النحو الآتي:

مثقال عيار 24 = 427000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

موضوعات ذات صلة
کوردستان

"مخلّف حربي" من أيام البعث يُردي شخصاً في كرميان
  2 ساعات
کوردستان

فرق الإطفاء تخمد حريقاً شب في مبنى مجلس قضاء إقليم كوردستان
  3 ساعات
العالم

زلزال بقوة 5.4 يضرب اليونان ولا أنباء عن إصابات أو أضرار
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف