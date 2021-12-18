فرق الإطفاء تخمد حريقاً شب في مبنى مجلس قضاء إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت فرق الإطفاء صباح السبت من إخماد حريق اندلع في الطابق الثاني بمجلس قضاء إقليم كوردستان في أربيل دون وقوع خسائر بشرية.

وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان، إن الحريق اندلع في غرفة قاضي محكمة الاستئناف بالطابق الثاني وبعد إبلاغ فرق الإطفاء بالحادث وصلت على الفور وتمكنت من إخماده والسيطرة عليه.

وأضاف أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية سوى بعض الأضرار المادية، وأشار إلى أنه قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وإعلان نتائجه بعد الانتهاء منه.