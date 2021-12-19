سیاسة

هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان الولايات المتحدة المنطقة الخضراء قصف صاروخي

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني إن المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد تعرضت في وقت مبكر اليوم الأحد، لهجوم بصاروخين من طراز كاتيوشا.

وذكر بيان للخلية ان الصاروخ الأول تم تفجيره في الجو بواسطة منظومة "سيرام" الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات متسببا في أضرار بعجلتين (سيارتين) مدنيتين.

ولم تتبن اي جهة الهجوم، كما أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو اصابات، لكن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق على الفور.

وتضم المنطقة الخضراء مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية، ومن بينها السفارة الأميركية ومنازل كبار مسؤولي الدولة.

ويأتي الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وتنسب الولايات المتحدة هذه الهجمات الى فصائل موالية لإيران.

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