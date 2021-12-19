الدولار يسجل انخفاضا في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار انخفاضا طفيفا أمام العملات الأخرى في تعاملات اليوم الأحد بعموم أسواق إقليم كوردستان.
سعر صرف الدولار والعملات الأخرى في كوردستان على النحو الآتي:
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 167500 دينار
100 جنيه إسترليني = 195000 دينار
100 ليرة تركية = 9250 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار
دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان على النحو الآتي:
مثقال عيار 24 = 427000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار