وفد من "الديمقراطي الكوردستاني" في السليمانية لبحث تشكيل الحكومة القادمة

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأحد، الى مدينة السليمانية للاجتماع بالاتحاد الوطني الكوردستاني، وذلك لمناقشة وحدة الصف الكوردي وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لكوردستان 24 ان وفد الديمقاطي الكوردستاني مكون من فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب، وكل من جعفر إيمينكي، عارف طيفور، خسرو گوران وعلي حسين.

واشار المصدر ان الاجتماع سيتناول وحدة الصف الكوردية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والأوضاع في اقليم كوردستان.