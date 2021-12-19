ثقافة وفنون

الإمارات تنهي عصر الرقابة على الأفلام وتدرج تصنيف "+21"

author_image Kurdistan24 اربیل
يسكن الإمارات 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي
يسكن الإمارات 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي
الشرق الاوسط الإمارات أفلام

أربيل (كوردستان 24)- قررت الإمارات عدم فرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج +21 عاماً ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية. 

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنّه سيتم"إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".

وأضاف المكتب "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية. 

موضوعات ذات صلة
العراق

العراق يبحث مع ألمانيا التعاون الثنائي في "الطاقة البديلة"
  25 دقائق
کوردستان

كورونا.. إقليم كوردستان يتخطى رقماً جديداً والسليمانية في الصدارة
  38 دقائق
کوردستان

مساهمة فرنسية إضافية لدعم "العودة المستدامة" لنازحي سنجار والبعاج
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف