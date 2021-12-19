الولايات المتحدة تعزّي بضحايا فيضانات أربيل

أربيل (كوردستان 24)- عزّت الولايات المتحدة اليوم الأحد إقليم كوردستان بضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت أربيل قبل نحو يومين.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم، بينهم رضيع لم يتجاوز عامه الأول، بعدما اجتاحت السيول والفيضانات منازل المواطنين إثر الأمطار الغزيرة.

وقالت القنصلية الأمريكية لدى أربيل في بيان إنها تلقت بـ"حزن عميق" نبأ سقوط ضحايا في الفيضانات المدمرة التي ضربت أربيل.

وجاء في البيان "نعرب عن تعازينا القلبية لأسر الضحايا والمتضررين بالفيضانات".

وأضافت القنصلية أن الولايات المتحدة تقف مع شعب إقليم كوردستان خلال هذه الأوقات العصيبة.

وقدرت السلطات المعنية الخسائر المادية التي خلفتها الفيضانات بـ12 مليار دينار. وتضرر بفعل السيول 400 منزل بإجمالي 2500 أسرة و867 سيارة.