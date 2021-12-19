مساهمة فرنسية إضافية لدعم "العودة المستدامة" لنازحي سنجار والبعاج

أربيل (كوردستان 24)- رحب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بمساهمة إضافية قدرها 425,882 يورو من حكومة فرنسا لتقديم الدعم للنازحين الذين عادوا مؤخراً إلى ديارهم وما زالوا يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم.

وقال برنامج (الموئل) في بيان إن المشروع المقترح يهدف إلى تحسين الحقوق والظروف المعيشية التي تساهم في "عودة مستدامة" للعائلات من منطقتي سنجار والبعاج.

هذا ولا تزال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إحدى العقبات الرئيسية التي قد تمنع العديد من النازحين من العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية.

وتقول الأمم المتحدة إنه سيتم استخدام مساهمة فرنسا في الوقت المناسب لتوسيع الدعم لحوالي 27,000 شخص من خلال تقديم المساعدة القانونية لـ 200 أسرة وإعادة تأهيل مدرستين.

وتهدف هذه المبادرة أيضاً إلى تشجيع العائلات النازحة الأخرى التي قد تكون لا تزال في المخيمات أو تستأجر أو تعيش مع أقاربها على العودة إلى أماكن سكنهم الأصلية، مع فرصة الحصول على التعليم للأطفال.

وفي الوقت نفسه، ستتمكّن العائلات أيضاً من الوصول إلى المساعدة القانونية لتقديم مطالبات التعويض عن الممتلكات المفقودة أو التالفة، بحسب "الموئل".

وقال السفير إريك شوفالييه إن "فرنسا فخورة بدعم مشروع موئل الأمم المتحدة الذي يركز على الخدمات الأساسية مثل الإسكان والتعليم"، مشيراً إلى أن "إعادة تأهيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة النازحين، لا سيما في سنجار والبعاج".

وتابع "سنبقى إلى جانب الشعب العراقي في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش".

ويعمل موئل الأمم المتحدة في سنجار منذ عام 2016 وفي البعاج منذ عام 2020 بتمويل من الحكومة اليابانية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء منازل الذين فقدوا منازلهم، وتسجيل مطالبات الأراضي الخاصة بهم، وتوفير إعادة التأهيل وترقية البنية التحتية.