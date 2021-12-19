صحة وبیئة

كورونا.. إقليم كوردستان يتخطى رقماً جديداً والسليمانية في الصدارة

تعافى في الفترة نفسها 134 شخصاً ليرتفع بذلك عدد المتشافين من الوباء إلى 369713 شخصاً
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الأحد تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 379508 إصابة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنها سجلت تسع وفيات بالوباء في عموم أرجاء الإقليم، ليرتفع الإجمالي إلى 7054 حالة.

وتعافى في الفترة نفسها 134 شخصاً ليرتفع بذلك عدد المتشافين من الوباء إلى 369713 شخصاً منذ تفشي الوباء في ربيع عام 2020.

وأظهرت آخر إحصائية تصدر السليمانية بعدد الإصابات بواقع 130214 تلتها دهوك بـ129061 إصابة، ثم جاءت أربيل ثالثاً مع تسجيل 112874 لغاية الآن.

موضوعات ذات صلة
العراق

العراق يبحث مع ألمانيا التعاون الثنائي في "الطاقة البديلة"
  25 دقائق
کوردستان

مساهمة فرنسية إضافية لدعم "العودة المستدامة" لنازحي سنجار والبعاج
  1 ساعات
کوردستان

الولايات المتحدة تعزّي بضحايا فيضانات أربيل
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف