كورونا.. إقليم كوردستان يتخطى رقماً جديداً والسليمانية في الصدارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الأحد تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 379508 إصابة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنها سجلت تسع وفيات بالوباء في عموم أرجاء الإقليم، ليرتفع الإجمالي إلى 7054 حالة.

وتعافى في الفترة نفسها 134 شخصاً ليرتفع بذلك عدد المتشافين من الوباء إلى 369713 شخصاً منذ تفشي الوباء في ربيع عام 2020.

وأظهرت آخر إحصائية تصدر السليمانية بعدد الإصابات بواقع 130214 تلتها دهوك بـ129061 إصابة، ثم جاءت أربيل ثالثاً مع تسجيل 112874 لغاية الآن.