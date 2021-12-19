سینما

"سبايدر مان" الجديد يحقق ثالث أعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود

author_image Kurdistan24 اربیل
لقطة من الفيلم
لقطة من الفيلم
العالم سبايدر مان: نو واي هوم

أربيل (كوردستان 24)- سجل فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" (سبايدر مان: لا سبيل للعودة) رقما قياسيا خلال جائحة فيروس كورونا ومُحتلا المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود بعد أن حقق 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا. 

وحقق الفيلم، في جميع أنحاء العالم، 334.2 مليون دولار إضافية في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة سوني الموزعة للفيلم.

ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام "سبايدر مان" الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم النسختين السابقتين.

كذلك حطمت مبيعات التذاكر الأمريكية والكندية حتى أكثر التوقعات تفاؤلا خلال الأسبوع الماضي عندما اعتبر المحللون أن تحقيق إيرادات تصل 200 مليون دولار هو أمر بعيد المنال.

ولم يسبق "سبايدر مان: نو واي هوم" في تحقيق أكبر الإيرادات في بداية العرض تاريخيا سوى "أفنجرز: إند جيم" (المنتقمون لعبة النهاية) و "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون: الحرب اللانهائية).

موضوعات ذات صلة
العراق

العراق يبحث مع ألمانيا التعاون الثنائي في "الطاقة البديلة"
  3 ساعات
کوردستان

كورونا.. إقليم كوردستان يتخطى رقماً جديداً والسليمانية في الصدارة
  3 ساعات
کوردستان

مساهمة فرنسية إضافية لدعم "العودة المستدامة" لنازحي سنجار والبعاج
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف