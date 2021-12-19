"سبايدر مان" الجديد يحقق ثالث أعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود

أربيل (كوردستان 24)- سجل فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" (سبايدر مان: لا سبيل للعودة) رقما قياسيا خلال جائحة فيروس كورونا ومُحتلا المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود بعد أن حقق 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

وحقق الفيلم، في جميع أنحاء العالم، 334.2 مليون دولار إضافية في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، وفقا لتقديرات شركة سوني الموزعة للفيلم.

ويلعب دور البطولة في ثالث أفلام "سبايدر مان" الممثل توم هولاند والممثلة زندايا، ويشارك به عدد من نجوم النسختين السابقتين.

كذلك حطمت مبيعات التذاكر الأمريكية والكندية حتى أكثر التوقعات تفاؤلا خلال الأسبوع الماضي عندما اعتبر المحللون أن تحقيق إيرادات تصل 200 مليون دولار هو أمر بعيد المنال.

ولم يسبق "سبايدر مان: نو واي هوم" في تحقيق أكبر الإيرادات في بداية العرض تاريخيا سوى "أفنجرز: إند جيم" (المنتقمون لعبة النهاية) و "أفنجرز: إنفينيتي وور" (المنتقمون: الحرب اللانهائية).