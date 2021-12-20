سیاسة

العراق.. مقتل عنصرين بداعش واعتقال "ارهابية" جنوبي الموصل

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، ان عنصرين في تنظيم داعش قتلا خلال قصف جوي عراقي، فيما تم القاء القبض على امرأة "ارهابية" جنوبي الموصل.

وذكر بيان للخلية انه "بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية".

من جهة اخرى اكد الإعلام الأمني ان الاستخبارات العراقية تمكنت من القاء القبض على امرأة ارهابية في مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل، حيث حيث جرى تسليمها لجهة الطلب بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها .

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