مكتب الرئيس بارزاني يوضح بخصوص مزاعم حول رفض تجديد ولاية الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- نفى مكتب الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، مزاعم بخصوص رفض الرئيس بارزاني تجديد ولاية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وقال مسؤول الملف العراقي في مكتب الرئيس بارزاني عرفات ستوني "ننفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام أن الرئيس بارزاني رفض تجديد ولاية الحلبوسي".

واشار ستوني الى ان "هذا الخبر كاذب وهو صادر من قنوات معروفة بنشر الأكاذيب دون تدقيق ولا تمحيص".

ويواصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني إجراء المباحثات مع القوى السياسية العراقية المختلفة للتوصل الى صيغة لتشكيل الحكومة القادمة.