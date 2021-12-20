سیاسة

بقرار من رئيس الحكومة.. تعيين 424 خريجا جامعيا في مؤسسات الاقليم

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني قرار تعيين كليات الطب

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة اقليم كوردستان تعيين 424 خريجا من كليات الطب، في المؤسسات التابعة للحكومة في محافظات الاقليم المختلفة.

وبحسب ما ذكر كتاب رسمي من مجلس الوزراء، فإن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أمر بتعيين 424 خريجا من كليات الطب في كل من دهوك واربيل والسليمانية وكويسنجق، في مؤسسات الدولة.

واشار الكتاب الى ان هذه التعيينات جاءت من أجل المصلحة العامة وبسبب الحاجة الى كوادر صحيين في المراكز المختلفة باقليم كوردستان.

وسيتم تنفيذ أمر تعيين هذه الدفعة من الخريجين خلال العام 2020- 2021، على ملاك وزارة الصحة.

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