"صدمة كبرى".. 300 إرهابي يتسلمون رواتب تقاعدية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في الحكومة العراقية اليوم الاثنين إن نحو 300 "إرهابي" يتسلمون رواتب تقاعدية في العراق.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي قوله إن أبرز المستفيدين منها هم من عناصر داعش.

ووصفت الصحيفة الرسمية هذا التصريح بـ"الصدمة الكبرى"، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن عشرات المستحقين من ذوي ضحايا الحوادث التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري ينتظرون إضافتهم لقانون المؤسسة في حين يتنعم الإرهابيون بالرواتب التقاعدية.

وأضاف النائلي أن مؤسسة الشهداء شكلت لجاناً لتدقيق جميع قرارات المشمولين بقانونها للتأكد من صحة القرارات، وإيقاف أي قرار مخالف للضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال إنه بعد تدقيق أسماء المشمولين من خلال قاعدة البيانات تم رصد 300 إرهابي في محافظة الأنبار يتقاضون رواتب تقاعدية.

وتابع "هؤلاء وُجدت أسماؤهم ضمن قاعدة بيانات داعش الإرهابي وتمت مخاطبة هيئة التقاعد لإيقاف صرف هذه الرواتب، مع وجود أكثر من 11 ألف معاملة لم تتم المصادقة عليها".

وسبق أن كشفت مؤسسة الشهداء عن عملية تلاعب كبرى تمثلت بصرف أموال لـ4 آلاف مستفيد في محافظة الأنبار بمستمسكات غير أصلية.