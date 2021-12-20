صحة وبیئة

أربيل.. "استعدادات قصوى" لمواجهة أي فيضانات محتملة

توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد أربيل موجة أمطار غزيرة وتتزايد شدتها خلال الليل وتستمر إلى الخميس.
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قدرت السلطات المحلية الخسائر المادية لفيضانات الاسبوع الماضي بـ21 مليار دينار
قدرت السلطات المحلية الخسائر المادية لفيضانات الاسبوع الماضي بـ21 مليار دينار
کوردستان سيول أربيل كوردستان فيضانات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل اليوم الاثنين اتخاذ حالة التأهب القصوى، لمواجهة أي فيضانات محتملة مع بدء هطول موجة جديدة من الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك أثناء اجتماع أشرف عليه محافظ أربيل أوميد خوشناو، بحضور رئيس مجلس المحافظة علي رشيد وجميع الجهات المعنية.

وقالت محافظة أربيل في بيان إن المحافظ أصدر خلال الاجتماع جملة توجيهات للجهات المعنية وذلك استعداداً للمرحلة الثانية من موجة الأمطار الغزيرة، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيضانات والسيول المحتملة.

يأتي هذا في وقت توقعت فيه الأرصاد الجوية أن تشهد أربيل موجة أمطار غزيرة وتتزايد شدتها خلال الليل وتستمر إلى الخميس.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن الطواقم المختصة وقوات الأسايش (الأمن) والشرطة وزيرفاني والمرور والدفاع المدني دخلت في حالة الاستعداد.

وأضاف أن حالة الاستعداد القصوى شملت كذلك كوادر الدوائر البلدية ومراكز الأزمات في المحافظة، فضلاً عن القائممقاميات والنواحي والمؤسسات الصحية العامة.

وأودت الفيضانات التي اجتاحت المناطق الجنوبية الشرقية لأربيل بحياة ما لا يقل عن 12 شخصاً بينهم رضيع. وقدرت السلطات المحلية الخسائر المادية بـ21 مليار دينار.

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