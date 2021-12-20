صحة وبیئة

كورونا يتراجع في كوردستان.. والصحة العراقية تحذر من "انتكاسة وبائية"

وزارة الصحة الاتحادية حذرت من خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد
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لم يسجل العراق لغاية الآن أي إصابة بالمتحور أوميكرون
لم يسجل العراق لغاية الآن أي إصابة بالمتحور أوميكرون
العراق إقليم كوردستان العراق صحة الموقف الوبائي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الاثنين تراجعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت مستشفيات إقليم كوردستان 147 إصابة جديدة بالوباء فضلاً عن ست وفيات وتعافي 226 شخصاً من الجائحة، وفقاً لتقرير وزارة الصحة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان لغاية الآن إلى 379655 إصابة، بما في ذلك 7060 حالة وفاة، فضلاً عن تعافي 369939 شخصاً.

وإجمالاً، سجل العراق في الفترة نفسها 364 إصابة و11 حالة وفاة، وفقاً لوزارة الصحة الاتحادية التي اشارت أيضاً إلى تعافي 547 شخصاً من الوباء.

وارتفعت حصيلة كورونا في العراق بما في ذلك إقليم كوردستان، إلى 2090844 إصابة و24074 حالة وفاة وتماثل 2060413 للشفاء من الفيروس.

ولم يسجل العراق لغاية الآن أي إصابة بالمتحور أوميكرون.

لكن وزارة الصحة الاتحادية حذرت من خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد، وقالت إن تفشي المتحور قد "يؤدي إلى التأثير على الوضع الوبائي الحالي وعرقلة الجهود المستمرة للسيطرة على الوباء، وبالتالي، دخول العراق في موجة وبائية أقسى من سابقاتها".

وحثت الوزارة المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للوباء، وأشارت إلى أن معظم الدراسات لم تثبت أن المتحور الجديد مقاوم للقاحات.

 

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