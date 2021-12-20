صحة وبیئة

هل سجلت كوردستان إصابة بالمتحور أوميكرون؟.. الوزير يجيب

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي
وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي
کوردستان أوميكرون كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي مساء الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وجاء ذلك رداً على أنباء تداولها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي وأفادت بتسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد في إقليم كوردستان.

وقال البرزنجي لكوردستان 24 إن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولم تسجل وزارة الصحة أي حالة بالمتحور أوميكرون في إقليم كوردستان.

كذلك أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية سيف البدر في تصريح للصحفيين إلى عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور أوميكرون في عموم البلاد.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

إقليم كوردستان يعيد جثامين 16 مهاجراً قضوا في "بحر المانش"
  2 ساعات
کوردستان

الأمطار تعطّل دوام المدارس في منطقتين بأربيل
  3 ساعات
کوردستان

أربيل تصدر تعليمات مهمة لأهالي "دارتو" في حال حدوث فيضانات
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف