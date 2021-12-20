هل سجلت كوردستان إصابة بالمتحور أوميكرون؟.. الوزير يجيب

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي مساء الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وجاء ذلك رداً على أنباء تداولها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي وأفادت بتسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد في إقليم كوردستان.

وقال البرزنجي لكوردستان 24 إن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولم تسجل وزارة الصحة أي حالة بالمتحور أوميكرون في إقليم كوردستان.

كذلك أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية سيف البدر في تصريح للصحفيين إلى عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور أوميكرون في عموم البلاد.