أربيل تقرر تعطيل دوام مدارسها كافة غداً بسبب غزارة الأمطار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو مساء اليوم الاثنين عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غد الثلاثاء على مستوى المحافظة باستثناء إدارة سوران.

وقال خوشناو للصحفيين إنه تقرر تعطيل دوام المدارس غداً الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها عاصمة إقليم كوردستان والمخاوف من حدوث سيول وفيضانات.

وقبل ذلك، قررت تربية سهل أربيل تعطيل دوام المدارس في دارتو وقوشتبه.

وفي بيان لاحق، قالت المديرية العامة للتربية في أربيل إن القرار اُتخذ بعد موافقة وزير التربية ومحافظ أربيل للحفاظ على سلامة الكوادر التربوية والطلبة والتلاميذ.