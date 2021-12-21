صحة وبیئة

"إلغاء احتفال أفضل من إلغاء حياة".. الصحة العالمية تنصح بإلغاء احتفالات أعياد الميلاد

author_image سوار أحمد
العالم منظمة الصحة العالمية كورونا اعياد الميلاد

أربيل (كوردستان 24)- أوصت منظمة الصحة العالمية بإلغاء بعض خطط عطلات عيد الميلاد لحماية الصحة العامة وسط انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "إلغاء احتفال أفضل من إلغاء حياة، مؤكدا أنه "لابد من اتخاذ قرارات صعبة".

وأشار غيبريسوس إلى أن تلك القرارات "قد تكون في بعض الحالات إلغاء أو تأجيل بعض الاحتفالات"، مشددا على "توافر أدلة في الوقت الراهن على أن أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من دلتا بكثير".

وتأتي تصريحات غيبريسوس وسط تشديد دول، من بينها فرنسا وألمانيا، القيود التي تستهدف الحد من فيروس كورونا وفرض المزيد من القيود على السفر للسيطرة على السلالة الجديدة. كما أعلنت هولندا فرض حالة الإغلاق أثناء فترة الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة.

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