بيدرسن: الحل العسكري في سوريا وهمي والأطراف المتصارعة وقعت بمأزق استراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدسون، يوم الاثنين إنه لا وجود لحل عسكري في سوريا، مشيرا الى ان كافة أطراف الصراع في سوريا وقعوا في مأزق استراتيجي.

وجاءت تصريحات بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وقال بيدرسون إن "كافة الأطراف باتت في مأزق استراتيجي على الأرض، وهذا يستمر لـ21 شهرا. ولا تحدث هناك أي تغيرات على الأرض".

وتابع "هذا يدل بوضوح على أن أيا من اللاعبين أو تحالفاتهم لا يستطيع حسم النزاع، وأن الحل العسكري يبقى وهميا".

وشدد بيدرسن على "أهمية جهود التسوية الدبلوماسية للأزمة السورية"، مشيرا الى أنه يعتزم مواصلة المشاورات مع الأطراف في جنيف مطلع العام المقبل، والعمل على تنظيم لقاء جديد لـ "اللجنة الدستورية".

وقال بيدرسن مطلع الشهر الحالي، إن "اللجنة الدستورية السورية لا يمكنها حل النزاع من تلقاء نفسها"، مشيراً إلى أنها "يمكن أن تكون باباً لعملية أوسع".

وانتهت الجولة السادسة لـ "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف بتاريخ 22 من تشرين الأول الفائت بحضور وفود حكومة الاسد والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية الأمم المتحدة من دون التوصل إلى أي صيغة مشتركة بين الوفود.

وقال بيدرسن في حينها ان "محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت من دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة"، مضيفاً أن "الاجتماع كان عبارة عن خيبة أمل، ولم نحقق ما أردنا إنجازه".