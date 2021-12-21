لمشاركته في مباراة شارك فيها مدرب اسرائيلي.. اللجنة الألمبية السورية تطرد فراس الخطيب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة الأولمبية السورية، طرد اللاعب السوري السابق فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي العام، بسبب مشاركته في مباراة ودية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم"، شارك فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت.

وجاء في بيان للجنة انه "تم فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب، من اللجنة الأولمبية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام، وذلك لمخالفة قيم المنظمة ومُثُلها، وخروجه عن المبادئ الوطنية".

ولُعبت المباراة على هامش بطولة كأس العرب في قطر، بين مجموعة من اللاعبين العرب المعتزلين ضد فريق "أساطير العالم"، الذي يضم لاعبين معتزلين أجانب.

وذكرت عدة تقارير صحافية أنّ ثلاثة لاعبين جزائريين أعلنوا انسحابهم عند معرفتهم بمشاكة غرانت، وهم رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي، واللاعب المصري محمد أبو تريكة.

وأصدر فراس الخطيب بيانا، ردا على قرار اللجنة الأولمبية السورية جاء فيه بأنه تفاجأ بقرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاءه لحضور وتقديم أجوبة بخصوصه للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص، كما لم يتم إعلامه به حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه به لفهم سند العقوبة، وبانتظار أن يصله به بطريقة قانونية يبدو أن سبب العقوبة هو المشاركة في مباراة أساطير الفيفا مع أساطير الكرة العربية.

وأشار البيان إلى أن فراس الخطيب لم يكن يعلم بوجود المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت في المباراة.