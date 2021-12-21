اقليم كوردستان يعلن عطلة رسمية لاسبوع واحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع واحد في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية.

وافادت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم في بيان، ان عطلة رأس السنة تبدأ اعتبارا من يوم السبت المصادف 2021/12/25 في جميع دوائر ومؤسسات حكومة اقليم كوردستان ومن ضمنها المؤسسات الدراسية والتعليمية، وتستمر حتى يوم السبت 2022/1/1 .

ويبدأ الدوام الرسمي في اقليم كوردستان يوم الأحد الموافق للثاني من شهر كانون الثاني 2022.

وأضاف البيان أن الدوام الرسمي في الاقليم يبدأ اعتباراً من يوم الاحد 2022/1/2 .