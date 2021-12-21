سیاسة

اقليم كوردستان يعلن عطلة رسمية لاسبوع واحد

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان عطلة رسمية عيد الميلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع واحد في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية.

وافادت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم في بيان، ان عطلة رأس السنة تبدأ اعتبارا من يوم السبت المصادف 2021/12/25 في جميع دوائر ومؤسسات حكومة اقليم كوردستان ومن ضمنها المؤسسات الدراسية والتعليمية، وتستمر حتى يوم السبت 2022/1/1 .

ويبدأ الدوام الرسمي في اقليم كوردستان يوم الأحد الموافق للثاني من شهر كانون الثاني 2022.

وأضاف البيان أن الدوام الرسمي في الاقليم يبدأ اعتباراً من يوم الاحد 2022/1/2 .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف