سیاسة

نيجيرفان بارزاني والسفير الإيراني لدى بغداد يبحثان حزمة مواضيع

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني اقليم كوردستان ايرج مسجدي ايران

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حزمة مواضيع مع إيرج مسجدي سفير جمهورية إيران الإسلامية في العراق.

واستقبل نيجيرفان بارزاني السفير الإيراني صباح اليوم الثلاثاء 21 كانون الأول 2021، في اربيل.

وتم خلال اللقاء التباحث بشأن علاقات العراق وإقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية وتعزيز مجالات التعاون المشترك، وآخر خطوات العملية السياسية في العراق وجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، علاقات أربيل وبغداد واستمرار الحوار من أجل حل المشاكل بينهما، مخاطر الإرهاب وهجمات واعتداءات داعش الأخيرة.

واتفق الجانبان على أهمية العمل لحماية أمن واستقرار المنطقة وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة على أساس الصداقة والمصالح المشتركة، وأكدا على تقوية علاقات إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية.

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