هيئة الاستثمار تجمع مليار و460 مليون دينار دعما للمتضريين من فيضانات اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري اليوم الثلاثاء، ان الهيئة تمكنت حتى الآن من جمع مليار و460 مليون دينار دعما للمتضريين من فيضانات اربيل.

واضاف محمد شكري ان حملة جمع التبرعات من قبل المستثمين والخيرين، التي أعلنت قبل يومين لا تزال مستمرة، مشيرا الى ان المساعدات المالية سيتم تسليمها لمحافظة اربيل، مؤكدا ان الحملة ستستمر حتى نهاية الاسبوع.

واجتاحت يوم الجمعة الماضي، فيضانات وسيول عارمة عدة مناطق في أربيل سبّبتها موجة أمطار غزيرة ضربت المدينة، ما أدّى الى وقوع خسائر بشرية وماديّة كبيرة.

وقدر محافظ اربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي بوقت سابق، حجم الاضرار المادية بـ 20 – 21 مليار دينار.