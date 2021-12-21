الحكومة العراقية تباشر بمنح سندات تمليك للفائزين بـ"مبادرة داري"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء عن انطلاق منح السندات للمواطنين الفائزين بقطع الأراضي ضمن "مبادرة داري".

وأعلنت الحكومة العراقية في حزيران يونيو عن تخصيص 550 ألف قطعة أرض ومنحها للمواطنين عبر تسجيل أسمائهم في موقع إلكتروني اُعد لهذا الغرض.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان أصدره مكتبه عن "انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية".

وأضاف أنه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".

وسبق أن قالت الحكومة إن المرحلة الأولى ستتضمن منح 338 ألف أرض من أصل 550 ألف للمواطنين في بغداد والبصرة والنجف وميسان وواسط وصلاح الدين والرمادي.