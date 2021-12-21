العراق يخصص 7.5 مليار دينار للسلطة الفلسطينية

أربيل (كوردستان 24)- قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء تخصيص 7.5 مليار دينار "للوقود والحاجات الإنسانية" للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء وتمخض عن جملة قرارات بما فيها دعم أربيل بملياري دينار لمواجهة السيول.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقته كوردستان 24، إنه قرر "تخصيص مبلغ 7.5 مليار دينار، للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية، دعماً لشعبنا الفلسطيني، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، وتدفع من خلال وزارة الخارجية".