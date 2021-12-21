اقتصاد

العراق يخصص 7.5 مليار دينار للسلطة الفلسطينية

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق فلسطين العراق

أربيل (كوردستان 24)- قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء تخصيص 7.5 مليار دينار "للوقود والحاجات الإنسانية" للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء وتمخض عن جملة قرارات بما فيها دعم أربيل بملياري دينار لمواجهة السيول.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقته كوردستان 24، إنه قرر "تخصيص مبلغ 7.5 مليار دينار، للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية، دعماً لشعبنا الفلسطيني، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، وتدفع من خلال وزارة الخارجية".

 

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف