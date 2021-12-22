سیاسة

بلينكن: أميركا الآن أقوى داخليا وخارجيا

author_image سوار أحمد
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
العالم انتوني بلينكن الولايات المتحدة افغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ان الولايات المتحدة أقوى داخليا وخارجيا على مختلف الجبهات مما كانت عليه قبل 11 شهرا، مشيرا الى ان بلاده ستواصل التمسك بالحقوق والقيم.

واعلن بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقد بشأن إنجازات وتحديات الدبلوماسية الأميركية في 2021، عن "مساعدة إضافية بقيمة 580 مليون دولار لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا".

وأشار الى ان "الولايات المتحدة تبرعت بجرعات لقاح أكثر مما تبرع به العالم أجمع"، وأكد على أن "القضاء على الجائحة هو على رأس أجندة العام 2022 للإدارة الأميركية"، متعهدا في الوقت نفسه بمواصلة الجهود الانسانية لأفغانستان مضيفا أن "بلاده نجحت في إجلاء 120 ألف نسمة من هناك".

كما تعهد بـ "إعادة القيادة الأميركية لمواجهة أزمة المناخ"، وأكد بلينكن قوله "لدينا تحالفات أقوى من تلك التي كانا عليها العام الماضي".

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