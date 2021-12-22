سیاسة

الرئيس بارزاني والمالكي يبحثان مساعي تشكيل الحكومة القادمة

author_image سوار أحمد
کوردستان نوري المالكي الرئيس بارزاني الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاربعاء، وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وبحث الجانبان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وآخر مستجدات العملية السياسية.

وخلال اللقاء تبادل الرئيس بارزاني والمالكي الآراء بخصوص التحديات التي تواجه مستقبل البلاد والتهديدات الارهابية ومشكلة شح المياه والجفاف.

واكد الطرفان على ضرورة استمرار المساعي لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف العراقية للتوصل الى الحلول المناسبة.

ووصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح يوم الأربعاء إلى محافظة أربيل، ومن المقرر ان يجتمع الوفد بقادة كوردستان لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العراق في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وفاز التيار الصدري بـ 73 مقعدا من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعدا.

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