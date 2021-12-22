الرئيس بارزاني والمالكي يبحثان مساعي تشكيل الحكومة القادمة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاربعاء، وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وبحث الجانبان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وآخر مستجدات العملية السياسية.

وخلال اللقاء تبادل الرئيس بارزاني والمالكي الآراء بخصوص التحديات التي تواجه مستقبل البلاد والتهديدات الارهابية ومشكلة شح المياه والجفاف.

واكد الطرفان على ضرورة استمرار المساعي لتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف العراقية للتوصل الى الحلول المناسبة.

ووصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح يوم الأربعاء إلى محافظة أربيل، ومن المقرر ان يجتمع الوفد بقادة كوردستان لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العراق في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وفاز التيار الصدري بـ 73 مقعدا من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعدا.