بريطانيا تطلق حملة لتحصين الأطفال الأصغر سناً ضد كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قررت بريطانيا تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاماً ضد فيروس كورونا بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر مع تلك الفئة العمرية.

وبحسب اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) فإن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروغرام من لقاح فايزر، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.

وأضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.