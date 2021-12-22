بلاسخارت في رسالة "نهاية 2021": تحديات عدة لا تزال ماثلة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت اليوم الأربعاء إن ثمة تحديات عديدة لا تزال قائمة في البلاد.

وأضافت بلاسخارت في بيان بمناسبة اقتراب عام 2021 من نهايته، أنها تتقدم "بأطيب تمنياتها إلى الشعب العراقي بمناسبة العام الجديد".

وتابعت "كان عام 2021 عاماً بالغ الأهمية بالنسبة للعراق"، مشيرة إلى أنه "رغم أن العديد من التحديات ما تزال ماثلةً، فمن المهم الإقرارُ بما تمّ تحقيقه وتقديرُ الفرص التي سيتيحها العام الجديد".

قالت بلاسخارت "لقد وقفت الأمم المتحدة بثباتٍ إلى جانب العراق في الماضي وستواصل دعم جهود البلاد من أجل التنمية والازدهار".

واختتمت بيانها بالقول إنه "بالنيابة عن أُسرة الأمم المتحدة بأكملها، أتمنى لجميع العراقيين عيدَ ميلادٍ مجيدٍ وكذلك السلام والعافية والسعادة في عام 2022".