اقتصاد

إقليم كوردستان يضع خطة لإعادة الحياة في 11 سداً مائياً

سبق أن أعلن كوردستان عزمه بناء سدود جديدة في الوقت الذي واجه فيه خلال الصيف المنصرم جفافاً ألقى بظلاله على القطاع الزراعي
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باشرت حكومة إقليم كوردستان في أواخر العام الماضي ببناء سدي "تالوان" و"كاني جولي" - تصوير: من إرشيف كوردستان 24
باشرت حكومة إقليم كوردستان في أواخر العام الماضي ببناء سدي "تالوان" و"كاني جولي" - تصوير: من إرشيف كوردستان 24
کوردستان سدود إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء على إعادة تأهيل 11 سداً في عموم الإقليم، وفقاً لدائرة الإعلام والمعلومات.

وطُرح ملف بناء سدود جديدة لأول مرة منذ تولي الحكومة الجديدة في تشكيلتها التاسعة مهامها في إطار برنامج عمل طموح يهدف للارتقاء بالبنية التحتية والمشاريع الحياتية.

وسبق أن أعلن كوردستان عزمه بناء سدود جديدة في الوقت الذي واجه فيه خلال الصيف المنصرم جفافاً ألقى بظلاله على القطاع الزراعي.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان إن السدود، التي تشملها خطة التأهيل والتجديد، تتوزع على محافظات أربيل والسليمانية ومنطقة كرميان، وهي وحدة إدارية مستقلة.

وأضافت أن ثلاثة سدود تقع في أربيل وهي جلي وديكله وحماموك، ومثلها في السليمانية وهي سدود جمي سموره وحسن كنوش وهشزيني. أما في دهوك فسيتم إعادة تأهيل سد كشكان، بالإضافة إلى أربعة سدود في كرميان وهي قادر كرم وباوه شاسوار وآوه سبي هرواه.

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