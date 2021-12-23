سیاسة

وفاة امرأة وأطفالها الأربعة اختناقا في قضاء عقرة

author_image سوار أحمد
کوردستان عقرة اختناق امرأة اربعة أطفال

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الشرطة في محافظة دهوك يوم الخميس، ان امرأة واطفالها الأربعة، اختنقوا أثناء نومهم نتيجة للغازات الصادرة عن مدفأة في قرية "قوبكي" التابعة لقضاء عقرة في اقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24 نقلا عن ابن شقيق الزوج ان عمه يعمل ضابطا برتبة رائد في قوات البيشمركة، وكان في متواجدا في مكان أداء واجبه ليلة أمس.

واشار الى ان أحد الأطفال يبلغ من العمر 12 عاما والثاني 10 أعوام أما الآخر فيبلغ 9 سنوات، لافتا الى ان احد الضحايا كان مراهقا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار الى ان كافة افراد الاسرة اختنقوا أثناء نومهم نتيجة للغازات المنبعثة عن المدفأة، ولم يشعر أحد بالحادث حتى الساعة الثامنة صباحا على حد قوله.

واكد مراسلنا انه تم أرسال الجثامين الخمسة الى دائرة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة.

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