ارتفاع سعر الدولار في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا مقابل العملة المحلية في اسواق اقليم كوردستان كالآتي:
سعر صرف الدولار والعملات الأخرى في كوردستان
100 دولار = 147900 دينار
100 يورو = 167750 دينار
100 جنيه إسترليني = 197500 دينار
100 ليرة تركية = 12000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4979 دينار
دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان على النحو الآتي:
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار