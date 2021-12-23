ارتفاع سعر الدولار في اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا مقابل العملة المحلية في اسواق اقليم كوردستان كالآتي:

سعر صرف الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار = 147900 دينار

100 يورو = 167750 دينار

100 جنيه إسترليني = 197500 دينار

100 ليرة تركية = 12000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 4979 دينار

دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان على النحو الآتي:

مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار