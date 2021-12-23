سیاسة

الرئيس بارزاني ومحافظ صلاح الدين يبحثان آخر المستجدات السياسية

author_image سوار أحمد
کوردستان عمار الجبوري الرئيس بارزاني محافظة صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 23 كانون الأول 2021، مع محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني للجبوري والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة، في وقت قدم محافظ صلاح الدين إحاطة عن أوضاع محافظته.

واشاد الجبوري بالتقدم والتطور الحاصل في اقليم كوردستان، فيما عبر عن امله في أن تستفيد كافة المحافظات العراقية من تجربة الاقليم.

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