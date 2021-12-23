وزير الخارجية الإيطالي يجري زيارة لاقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، زيارة الى اقليم كوردستان اليوم الخميس، وفق ما أعلنت الحكومة الإيطالية.

وذكر بيان للحكومة الإيطالية ان زيارة لويجي دي مايو الى الاقليم، تأتي ضمن زيارة تشمل دولتي الكويت والعراق.

وسيلتقي الوزير الإيطالي مع قادة اقليم كوردستان حيث سيتم بحث القضايا المتعلقة بالإرهاب وتهديداته للمنطقة، إضافة الى قضايا أخرى مشتركة.

كما سيقوم وزير الخارجية الإيطالي بتفقد الكتيبة العسكرية الإيطالية المتواجدة ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في اربيل.