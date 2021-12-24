رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية الإيطالي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الخميس 23 كانون الأول 2021، وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ووفداً دبلوماسياً وعسكرياً مرافقاً له.

وفي اجتماع حضره السفير الإيطالي في العراق والقنصل الإيطالي في أربيل، تحدث السيد وزير الخارجية الإيطالي عن تفقده قوات بلاده في العراق وأكد على استمرار إيطاليا في مساندتها العراق وإقليم كوردستان، وأشاد بدور البيشمركة في هزيمة داعش، وباستضافة إقليم كوردستان وإيوائه للنازحين واللاجئين.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي نيجيرفان بارزاني، إلى زيارة رسمية لروما، وبشأن علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيطاليا أكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

من جهته، وإلى جانب تهنئة الوزير والشعب والحكومة الإيطاليين بعيد ميلاد السيد المسيح والسنة الميلادية الجديدة، عبر نيجيرفان بارزاني عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للدعم الإيطالي للعراق وإقليم كوردستان في الحرب على داعش، ولتدريب وتمرين قوات البيشمركة والمساعدات الإنسانية الإيطالية.

وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية وانتخابات مجلس النواب العراقي، ونتائج الانتخابات وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة، ومستجدات الحرب على داعش وخطر الإرهاب، علاقات أربيل- بغداد والحوار لحل مشاكلهما، الأوضاع وأهمية حماية أمن واستقرار المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع.