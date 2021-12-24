الصحة العراقية تسبق أعياد رأس السنة بتوجيهات حول جائحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، مجموعة من التوصيات بخصوص الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت الوزارة في بيان على "خطورة الوضع الوبائي العالمي وما يكتنفه من تحديات خطيرة نتيجة الانتشار السريع لمتحور (اوميكرون) مع ارتفاع سريع وكبير في نسب الإصابات في اغلب البلدان حيث تجاوز عدد البلدان التي سجلت الاصابة بالمتحور الجديد قرابة 100 دولة".

ودعت الوزارة البيان كافة المواطنين إلى "توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والاسراع الى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة".

وطالب البيان "القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي للالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بمنع دخول غير الملقحين الى تلك الاماكن، اضافة الى توفير المستلزمات الوقائية كافة من الكمامات والمعقمات وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع اكتظاظ المرتادين لتلك الاماكن".

وجددت الوزارة تأكيدها على ان "اللقاح هو السبيل الانجع لمقاومة الموجة القادمة وان كميات اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المنافذ التلقيحية تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة، فعلى المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن الاسراع في التوجه لتلقي اللقاح في اقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء".