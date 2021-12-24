سیاسة

مسرور بارزاني بمناسبة الميلاد المجيد: ماضون في ترسيخ التعايش والتسامح

"متمنياً أن تكون أعياداً غامرة بالأفراح والمسرّات والطمأنينة"
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مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان مسرور بارزاني إقليم كوردستان عيد الميلاد المجيد

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الحكومة في رسالة التهنئة إنه "بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً أن تكون أعياداً غامرة بالأفراح والمسرّات والطمأنينة".

وتابع "وفي هذه المناسبة المباركة، تجدد حكومة إقليم كوردستان عهدها على المضي في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وتعزيز قيم التسامح، والذود عن حقوق مكونات إقليم كوردستان كافة".

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