سیاسة

نيجيرفان بارزاني يهنئ بالميلاد المجيد: كوردستان ستظل مهداً لقبول الآخر

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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني - صورة أرشيفية
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان عيد الميلاد نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة تهنئة إلى المسيحيين بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد.

وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئته "أبارك أهنئ الأخوات والإخوة المسيحيين جميعاً في إقليم كوردستان والعراق وعموم العالم بمناسبة عيد ميلاد عيسى المسيح عليه السلام".

وأعرب رئيس الإقليم عن أمله بأن "يعود هذا العيد بالخير والسعادة للبشرية جمعاء وان يجلب معه السلم والرخاء"، وأضاف "نعبر عن سعادتنا بأننا جميعناً نقيم هذا العيد في إقليم كوردستان مع مواطنينا المسيحيين معاً".

وتابع "نطمئن في هذه المناسبة الكوردستانيين كلهم أن إقليم كوردستان سوف يظل كما كان دائما مهداً وأرضاً للتعايش المشترك وقبول الآخر والتسامح وتجمعنا القيم الإنسانية كلنا معاً.

وقال "نبارك الجميع بكريسمس، نأمل أن تعود أعيادنا ومناسباتنا القادمة في ظل ظروف افضل بعيداً عن الأوبئة والأحزان".

 

 

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