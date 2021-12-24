سیاسة

الرئيس بارزاني مهنئاً بميلاد السيد المسيح: نؤكد على تعزيز التعايش والتآخي في كوردستان

"آمل أن يحتفل إخواننا وأخواتنا المسيحيون بكل أعيادهم واحتفالاتهم بسلام وطمأنينة"
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قدم الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة التهاني بمناسبة حلول ذكرى ميلاد السيد المسيح، مؤكداً على ضرورة تعميق ثقافة التعايش والأخوة في كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته "بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد السيد المسيح، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً لهم السعادة والمسرّات".

وتابع "وبهذه المناسبة، أؤكد على ضرورة ترسيخ ثقافة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كوردستان، وإذ آمل أن يحتفل إخواننا وأخواتنا المسيحيون في كل أعيادهم واحتفالاتهم بسلام وطمأنينة، أتمنى أن تكون هذه المناسبة بداية لانتهاء المآسي والمعاناة والقمع في جميع أرجاء العالم، وأن يحل محلها السلام وقبول الآخر".

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