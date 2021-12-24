بالفيديو | "حادث مأساوي" يودي بحياة أسرة من 5 أفراد قرب دهوك

أربيل (كوردستان 24)- لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة حتفهم فيما أصيب آخران بجروح خطرة في حادث سير مأساوي على الطريق الرابط بين بلدتي ألقوش وشيخان في محيط محافظة دهوك.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بسيارة صغيرة تقل الأسرة، مشيراً إلى أن الأسرة التي قضت تتألف من أم وأب وثلاثة أطفال هم صبيان وفتاة.

وأشار إلى أنه جرى نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى لإسعافهما بعد أن تعرضا إلى جروح بالغة، مبيناً أن الحادث وقع بسبب السرعة الفائقة.