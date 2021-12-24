سیاسة

بالصور | مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث سير قرب كويسنجق

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کوردستان كويسنجق أربيل

أربيل (كوردستان 24)- لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث سير وقع على طريق يربط بين السليمانية وأربيل.

وقال مسؤول إعلام مرور قضاء كويسنجق سنكر سعيد في حديث لكوردستان 24، إن حادث سير وقع بعد أن اصطدمت سيارتان على طريق سماقولي في محيط القضاء.

وأضاف أن الشخص الذي لقي مصرعه من روجافا، لافتاً إلى أن الحادث وقع بعد أن سائق أحد السيارتين السيطرة على مركبته التي انحرفت إلى المسار المعاكس.

وأوضح سعيد أن المصابين الستة نقلوا إلى مستشفى بأربيل لتلقي العلاج.

 

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