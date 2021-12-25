بينهم امرأة.. البصرة تعتقل 3 متهمين نفذوا جريمة في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة المحلية في البصرة مساء أمس عن اعتقال ثلاثة متهمين بينهم امرأة بتهمة تنفيذ جريمة في محافظة كركوك.

وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان إنه "بناءً على معلومات دقيقة وبعملية نوعية واستباقية، تمكنت مفارز قسم مكافحة إجرام البصرة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بضمنهم امرأة، مطلوبين قضائياً إلى قسم مكافحة كركوك وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف البيان أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا "جريمة قتل" في محافظة كركوك.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة الجريمة، لكنه أشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الطلب".